Deux associations parisiennes de l’économie sociale et solidaire récompensées.

Le Deuxième Prix a été décerné à Du Pain & des Roses, à Paris, qui forme des femmes éloignées de l’emploi au métier d’assistante fleuriste. L’association permet à ces femmes d’apprendre un métier, d’acquérir des compétences et d’obtenir une certification reconnue sur le marché du travail grâce au Certificat de qualification professionnelle d’assistant fleuriste tout en accédant à un métier valorisant et valorisé. Elle s’engage également pour la transition écologique du secteur floral en travaillant uniquement avec des fleurs françaises et de saison et mène des actions de sensibilisation auprès du grand public.



Le Prix “Pôle alimentaire” a été décerné à Altrimenti, toujours à Paris, qui lutte contre le gaspillage alimentaire et s’engage pour l’accès de tous à une alimentation durable et de qualité. Elle propose, par l’intermédiaire d’un atelier et chantier d’insertion, une gamme de conserves élaborées à partir de fruits et de légumes déclassés. Elle mène également des actions de sensibilisation afin de contribuer à un changement sociétal de la fourche à la fourchette ainsi qu’à la (re)construction d’une culture alimentaire saine et responsable.

À propos de la Fondation d’entreprise AG2R La Mondiale : Créée en 2004, la Fondation d’entreprise AG2R La Mondiale intervient dans le domaine de l’intérêt général en complément de l’action publique et associative. Elle a pour vocation de « contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble tout au long de la vie » qu’elle traduit en orientations prioritaires : l’autonomie par l’éducation, l’autonomie de la jeunesse, autonomie par le travail et autonomie par la santé. Dotée d’un budget de 7,8 millions d’euros pour six ans, la Fondation finance des projets relevant de l’intérêt général, portés par des organismes à but non lucratif ou dont la lucrativité est strictement limitée et réglementée. www.fondation.ag2rlamondiale.fr