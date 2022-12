DESFILIS : Sébastien SAYN-URPAR, nouvel associé du cabinet

Après avoir recruté 4 nouveaux associés en 2021, le cabinet poursuit son développement et annonce l’arrivée de Sébastien SAYN-URPAR en qualité d’associé afin de consolider son pôle Corporate / Fusions-Acquisitions.

Sébastien SAYN-URPAR, issu d'une famille où le Droit est une seconde nature puisque l'on y est avocat de père en fils depuis plusieurs générations, a un parcours académique riche. Major de promotion à deux reprises, il est lauréat de la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence et titulaire d’un Magistère de Droit des affaires, fiscalité et comptabilité ainsi que d’un DJCE option sociétés.

Tourné vers l’international, il complète sa formation par un Mastère Spécialisé HEC / ESCP Europe de Droit et Management International puis, après son CAPA, par un Master of Laws (LL.M) à la McGILL University. Il a notamment exercé au sein des cabinets Bredin Prat (2010 - 2011) et De Pardieu Brocas Maffei (2012 - 2020), où il a acquis une expérience très solide et a développé une pratique reconnue en droit des sociétés et fusions-acquisitions, avant de rejoindre le bureau parisien du cabinet Fidal en tant qu’associé du pôle Corporate / FusionsAcquisitions (2020 -2022).

Ayant un goût tout particulier pour le droit des sociétés ainsi que les opérations de fusions-acquisitions et de restructuration conjuguées aux spécificités du domaine de l’immobilier, il accompagne avec succès une clientèle d’ETI, de dirigeants et d’actionnaires familiaux dans le cadre d’opérations nationales et internationales. Partageant avec les associés du cabinet DESFILIS le même sens de valeurs communes, de travail d'excellence et le souci d'intégration de compétences plurielles, son arrivée est le signe d'une association qui s'inscrit dans la durée.

« L’arrivée de Sébastien SAYN-URPAR chez DESFILIS est l’aboutissement d’une relation nouée depuis plusieurs années. Nous sommes ravis que Sébastien nous rejoigne et contribue à renforcer notre capacité à répondre aux enjeux de nos clients, avec une exigence partagée de qualité et de service », commente José DESFILIS, Senior Partner.

« Dans notre profession, il est essentiel d’apporter à nos clients, qui font face à des problématiques complexes, des solutions pertinentes et efficaces. DESFILIS est la structure où une écoute attentive et une relation soutenue et singulière avec chaque client sont privilégiées et c’est précisément ce que je recherchais. Un cabinet à taille humaine, proche de ses clients, attentif aux collaborateurs, ayant le sens des valeurs et de l’excellence, DESFILIS n’est pas une simple structure de services, mais un partenaire sur lequel ses clients peuvent compter. Je suis très heureux d’œuvrer désormais avec mes nouveaux associés », confie Sébastien SAYN-URPAR.