Desfilis a accompagné le groupe Pomona dans le cadre de l'acquisition du groupe DGF

Le cabinet Desfilis a accompagné le groupe Pomona sur l'ensemble des aspects juridiques liés à cette opération d'acquisition. Le groupe DGF se positionne aujourd'hui comme le 3ème acteur du marché français de la distribution d'ingrédients et de produit finis et semi-finis à destination de la boulangerie-pâtisserie et le 1er acteur à l'export. Le Groupe DGF dispose de 16 sites intégrés et fédère plusieurs adhérents indépendants faisant du groupe l'un des acteurs importants dans certaines régions.

L'acquisition du groupe DGF s'inscrit dans la stratégie du groupe Pomona de poursuivre son développement dans le métier de grossiste auprès du commerce alimentaire spécialisé de proximité, et en particulier des boulangers-pâtissiers à travers notamment sa filiale Délice & Création, branche de distribution du groupe intervenant auprès des artisans boulangers-pâtissiers. Au 30 septembre 2020, le Groupe POMONA a réalisé un chiffre d'affaires de 3.5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et employait 10 500 collaborateurs. La reprise du groupe DGF marque par ailleurs la sortie de 21 Invest et d'Amundi en qualité d'actionnaires et du fonds Permira, en qualité d'obligataire du groupe.

L'équipe Desfilis était composée de Philippe Rosenpick, Nathalie Hollier-Cheynet et Isabelle Buffard-Bastide (associés) ainsi que de Florent Gassies et Sidney Lichtenstein (collaborateurs) pour les aspects corporate, transactionnels et restructuring.

Conseils acquéreur :

- Concurrence : Latham & Watkins – Jacques-Philippe Gunther et Wenceslas Chelini

- Corporate, transactionnel et restructuring : Desfilis Avocats

- M&A : Spayne Lindsay – Alexandre Weill

Conseils 21 Invest :

De Pardieu Brocas Maffei – Jean-François Pourdieu et Hugues de Fouchier

Conseils Permira : NH Law – Jennifer Hinge et Pauline Desplas

Conseils DGF :

- M&A : Interactis – Jean-Jacques Ricoleau et Fabien Lim

- Avocats : Simon & Associés – Emmanuel Drai et Arthur Anton