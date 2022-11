Des travailleurs handicapés mis à l’honneur à Villiers-le-Bel

La ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, Géneviève Darrieussecq, et le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, étaient en visite au site d’assemblage des tests et autotests AAZ, mardi 15 novembre. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la 26e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) et a permis aux ministres de mettre à l’honneur des travailleurs en situation de handicap de la filière Tech’Air qui produisent les tests et autotests pour AAZ.

AAZ et Tech’Air emploient 400 travailleurs handicapés

Pour sa « collaboration innovante avec le secteur adapté et protégé », AAZ avait d’ailleurs reçu, cet été, le Trophée de l’entreprise inclusive 2022. Dernièrement, les entreprises AAZ et Tech’Air ont initié un plan d’industrialisation et ont ouvert de nouvelles lignes de production automatisées et surtout adaptées aux travailleurs en situation de handicap. Ils sont fortement engagés pour « permettre à des publics vulnérables et éloignés de l’emploi d’exercer une activité professionnelle ». Dans leurs effectifs en Île-de-France, AAZ et Tech’Air mobilisent 400 travailleurs handicapés.