Des travailleurs handicapés à la découverte d’une activité flexible

Une manifestation sur l’entreprenariat en vente directe auprès des travailleurs handicapés s’est tenue vendredi 9 septembre, à l’initiative de la Fédération de la vente direct (FDV) et de Cap emploi 95, une organisation spécialisée dans l’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en situation de handicap et de leurs employeurs. Pour l’occasion, une quarantaine de participants a assisté aux témoignages d’entreprises adhérentes de la FDV et de conseillers du secteur.

Concilier santé et activité professionnelle

Durant cet événement, les personnes en situation de handicap ont découvert une activité flexible, la vente directe, qui peut permettre à ces travailleurs de concilier problématique de santé et activité professionnelle. Ils ont également partagé un moment d’échange avec les employeurs présents de ce domaine qui est en progression constante depuis plusieurs années.