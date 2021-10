Des trains Origine France Garantie sur le réseau francilien

Désormais, les Franciliens qui utilisent le train pour leurs déplacements quotidiens auront de fortes chances de voyager dans des rames labellisées Origine France Garantie. Lundi 14 janvier, en effet, dans l'un des salons surplombant les quais de la Gare de Lyon, Yves Jégo, président fondateur de Pro France, a remis le précieux label à Laurent Bouyer, président de Bombardier Transport France.

« C'est la reconnaissance de notre savoir-faire, mais aussi et surtout des investissements importants que nous avons consentis depuis de nombreuses années, pour ancrer nos activités dans l'Hexagone et défendre l'industrie française », a souligné ce dernier. Avant d'admettre bien volontiers que ce label constituait également un bel atout commercial pour l'avenir.

Spécialiste mondial reconnu dans l'univers des technologies ferroviaires, Bombardier Transport n'a cependant pas attendu de recevoir cette distinction pour séduire les décideurs publics de l'Hexagone. « Plus de 1 000 trains sortis de notre usine de Crespin, dans les Hauts de France, circulent d'ores et déjà sur les voies », commente Laurent Bouyer. Et notamment en Ile de France.

A commencer par le Francilien, qui bénéficie justement du fameux label. Ce train suburbain ultramoderne a été choisi par Ile-de-France Mobilités pour équiper les lignes P, L, J, K et H du réseau Transilien.

« La certification Origine France Garantie concerne 22 Franciliens livrés en 2018. Elle concernera également tous ceux qui sont en production et que nous allons livrer cette année et dans le futur », détaille le président de Bombardier Transport France.

A terme, 360 exemplaires du Francilien seront en service. Outre le Francilien, deux autres programmes emblématiques sont en cours de production sur le site de Crespin.

Celui qui est centré sur la plateforme de trains à deux niveaux OMNEO, qui se décline en versions Intercités, d'une part, et Regio 2N, adaptée aux dessertes régionales et périurbaines, d'autre part. Quelque 400 trains de cette famille, qui a également reçu le label Origine France Garantie, ont été commandés par une dizaine de régions. Enfin, Bombardier Transport France a lancé la production du RER NG, qui circulera bientôt sur les lignes E et D du RER.