Des tablettes numériques mises à disposition aux écoles de Clichy sur le salon Educatec

Dans le cadre d'un partenariat passé entre la municipalité et la société BIC, des tablettes numériques ont été mises à disposition des élèves et des enseignants. Les visiteurs présents sur le salon ont pu découvrir des démonstrations de classes interactives présentées par une classe de CM2. Le maire, Gilles Catoire, son adjoint à l'Éducation, Jean-Claude Moingt et l'inspectrice de l'Académie de la circonscription de Clichy, Fabienne Pétiard ont participé sur le stand Bic, à une démonstration des tablettes numériques interactives de la marque.

La classe de CM2 de l'école Pasteur A de Clichy-la-Garenne - située en Zone d'Education Prioritaire (ZEP) bénéficiant de cette opération pilote mise en place grâce à ce partenariat entre la marque et la municipalité - était venue démontrer sa capacité acquise à travailler avec ce matériel depuis cette rentrée seulement.

Improvisant un cours sur le musée des Invalides, l'enseignant qui dispose d'une maîtrise de l'outil a pu montrer sa capacité à établir de nouvelles relations avec ses élèves. L'apprentissage par les tablettes numériques est aussi basé sur un travail collaboratif avec le professeur et entre les écoliers. En mode Wifi, ils peuvent aussi échanger grâce aux tableaux numériques installés par la Ville dans ses écoles, qui se connectent avec les tablettes interactives des élèves et l’ordinayteur portable de l'enseignant.