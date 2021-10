Des surveillants filmés à leur insu par des détenus

Les faits se seraient produits au début du mois de février dans ce centre de détention qui compte près de 800 détenus. "Dans ces vidéos, les détenus qui avaient, semble-t-il, consommé de l'alcool et du cannabis, critiquaient les personnels travaillant et l'institution", a assuré Sébastien Ménard, délégué de l'Union fédérale autonome pénitentiaire (Ufap). Selon ce syndicaliste, la direction a mené des investigations, découvert le propriétaire du smartphone et récupéré les vidéos. "Nous souhaitons maintenant des poursuites disciplinaires mais aussi devant les tribunaux", a indiqué Sébastien Ménard. Ce syndicaliste estime qu'il s'agit d'une affaire "grave" qui ne doit pas être banalisée. "Il y va de l'intégrité physique et morale des personnels", a-t-il ajouté.