Des riverains s'inquiètent de l'ouverture d'un centre pour migrants

Cet accueil de jour doit remplacer, dans une zone très touristique, à deux pas du Louvre, la halte humanitaire de la Porte de la Chapelle, dans le Nord-Est parisien, fermée récemment dans ce quartier populaire longtemps associé aux campements de migrants insalubres qui longeaient il y a peu encore le périphérique.

« Il n'y a pas vraiment de polémique. Le projet suscite des interrogations, les riverains veulent des éclaircissements, c'est normal. Nous devons dissiper les inquiétudes », explique Ian Brossat, l'adjoint d'Anne Hidalgo chargé notamment de l'accueil des réfugiés.

Une contestation suffisante pour que M. Brossat ainsi que le maire PS de Paris Centre, Ariel Weil, et Emmanuel Ollivier, responsable de l'Armée du Salut, chargé de gérer le site, organisent vendredi soir une réunion publique en ligne et fermée à la presse. Une pétition lancée par Martine Figueroa, ex-adjointe de l'ancien maire du 1er arrondissement, Jean-François Legaret (DVD), et qui a récolté quelque 500 signatures, propose d'accueillir des migrants ailleurs dans le centre de Paris : à l'Hôtel-Dieu, un établissement hospitalier du 4e arrondissement, situé au pied de Notre-Dame.