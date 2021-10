Des ressources humaines aux ressources de l'excellence

Le livre structure la fonction RH autour de cinq dimensions clés :

. l’organisation humaine et son management transverse,

. les conditions de travail, facteur de performance globale,

. les compétences, levier d’innovation,

. les relations sociales, moteur d’implication,

. un management revisité, évolutif et adapté au métissage inter générationnel.

Ce nouveau livre poursuit plusieurs objectifs. Le plus important, redonner toute la place nécessaire à la dimension humaine de l’entreprise, seul facteur de différenciation, d’innovation et de succès durable. Le second propose un mode de management revisité afin de redonner ses lettres de noblesses aux missions humaines de tout manager. Le troisième objectif consiste à suggérer une nouvelle approche de la gestion sociale, comme levier stratégique de performance.

Enfin le livre se veut également l’instrument d’un dialogue renouvelé afin que chacun dans l’entreprise identifie clairement son rôle et soi l’instrument de sa propre progression individuelle, mais également collective.

Tous les professionnels en poste ou en devenir, tous les dirigeants et cadres en charge d'équipes opérationnelles, les étudiants, trouveront les réponses à leurs questions sur ce que sera demain, le management du succès et des solutions facilement adaptables à un environnement de travail qui n’aura de cesse que d’évoluer.

Jean-Yves Bück intervient comme consultant et conférencier tant en France qu’à l’étranger. Ingénieur des Arts et Métiers, diplômé de l’Institut d’administration des entreprises, il est expert international et expert auprès de l’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le développement industriel). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et nombreux articles sur le management. Il a également enseigné comme Maître de conférences au CNAM et à l’IPSA (Institut de Psychologie et Sociologie Appliquées) et dirigé une entreprise industrielle.