Des repas écoresponsables au travail grâce à Ensuite

Lorsqu’on fait appel à un traiteur d’entreprise pour des plateaux repas, il est difficile de trouver l’offre parfaite, notamment d’un point de vue environnementale. En effet, la grande majorité des traiteurs proposent une offre à partir de produits transformés et industriels. Ensuite est un traiteur en entreprise fondé en 2016 par Alexandre Nguyen et Boris Fabre, deux anciens diplômés de l’Essec. Forts de nombreuses années d’expérience dans de grands établissements de restauration, durant lesquelles ils ont acquis une efficience opérationnelle et logistique, les deux fondateurs ont souhaité proposer un service aux multiples vertus, alliant au plaisir la qualité et la praticité. Il livre désormais aux entreprises des plateaux aussi beaux que bons afin de faire de la pause du midi un moment de qualité.

Avec la crise sanitaire, les fondateurs ont diversifié leur offre pour répondre tant aux nouvelles attentes de consommation au déjeuner des salariés qu’à celles digitales des entreprises. Ils ont ainsi optimisé le parcours client B2B, de la prise de commande à la livraison, grâce à la plateforme de commande www.ensuite.fr et un service client réactif et flexible.

Générosité et bon marché

Directement livré en entreprise, le plateau-repas respecte une charte stricte qui fait le bonheur de nos papilles même lorsque l’on n’a pas beaucoup de temps pour manger. Tout est frais, découpé, mijoté, grillé, assaisonné, relevé par une équipe de passionnés qui cherchent constamment à diversifier leur carte et la faire évoluer régulièrement.

Bon et responsable

La démarche engagée d’Ensuite est de faire du beau, du bon et du responsable. Pour cela, il tient à n’utiliser que des ingrédients frais et de saison. Preuve que l’on peut proposer des repas qui allient gastronomie et respect de l’éthique. Les fruits et légumes proviennent de l’agriculture nationale, loin des circuits d’acheminements à forte empreinte carbone, les viandes sont issues d’élevages 100 % français. Idem pour les poissons issus d’une pêche responsable et pour les œufs qui viennent d’élevages en plein air. Fidèle à sa démarche écologique, Ensuite a développé un système de consigne en restaurant, permettant aux clients de limiter les emballages.

3 offres pour toute la journée

Les restaurants Ensuite proposent à leurs clients des offres spécifiques pour le petit-déjeuner et les pauses cafés, des plateaux-repas ainsi que des cocktails et buffets. La livraison est assurée dans tout Paris, ainsi que dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Des livraisons hors zone sont néanmoins possibles. Le choix des menus peut aussi être confié à Ensuite, qui s’adaptera au mieux à leurs besoins, grâce à un service client performant, dont les usagers apprécient la réactivité.