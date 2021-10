Des relances d'huissier à 1 euros pour aider les TPE/PME à recouvrir leurs impayés

Aujourd'hui, un quart des factures des TPE sont payées avec plus de 30 jours de retard après l'échéance. Malheureusement, les petites entreprises subissent très souvent les conditions d'achat de leurs clients car elles en sont dépendantes et ne disposent pas des moyens requis pour les faire respecter.

Face à ce constat désolant, sefairepayer.com propose depuis 15 ans des solutions de recouvrement à un prix compétitif grâce à la mutualisation des moyens et à la conjugaison d'une technologie et de process adaptés.

Dans un contexte économique post Covid-19 particulièrement difficile pour les trésoreries de certaines TPE/PME, l'entreprise se mobilise auprès des acteurs économiques les plus fragiles en proposant l'accès à la relance des factures impayées moyennant la somme d'un euro symbolique.

Avec son pack «Déclic» à 1 euros, tous les créanciers sont en mesure de relancer leurs clients-débiteurs sans se soucier du coût. Ils sont accompagnés dans cette démarche de relance (ferme et courtoise fondée sur le respect de la relation commerciale) par les huissiers de justice référencés de sefairepayer.com

Le principe est simple, facile d'accès et prend moins de 5 minutes :

l'internaute créé son compte sur https://sefairepayer.com ;

il sélectionne l'huissier de justice le plus proche de son client-débiteur ;

il dépose son dossier de relance.

Ce pack «Déclic», composé d'un courrier et d'un mail de relance, mentionne au débiteur, sans retour de sa part, l'intervention d'un huissier de justice, lui adressant ainsi un signal fort pour le faire réagir et payer au plus vite. sefairepayer.com propose également d'autres packs, adaptés à chaque profil débiteur : entre le négligent et l'irréductible en passant par le cas difficile, ils répondent parfaitement au besoin de recouvrement amiable ou judiciaire.

Une démarche importante pour les trésoreries et la santé économique des entreprises comme le souligne Pascal Abel, directeur et fondateur de sefairepayer.com: « Pour une entreprise, relancer rapidement ses factures peut éviter jusqu'à 35 % d'impayés constatés. Des impayés qui ont parfois un effet direct sur les conditions de survie d'une entreprise et sur ses emplois. Dans le contexte de crise que nous connaissons, le respect du règlement des sous-traitants est un enjeu majeur pour l'emploi et un impératif économique national rappelé par le Gouvernement. C'est ce qui nous a motivé à lancer une offre à 1€ et à contribuer au soutien de la trésorerie de nos clients pour le prix d'un timbre! ».