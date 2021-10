"On est rappeurs, auteurs, compositeurs, producteurs, facteurs... non je blague !", dit-il, avant de passer le micro à son compère, le chanteur et slameur Babali Show, devant des voyageurs un peu surpris de ce spectacle improvisé. Sur la sono portable, une enceinte qui crache la musique lue sur une clé USB, quelques-uns de leurs disques sont étalés. Prix : 10 euros. Les rappeurs répètent à l'envi le nom de leur collectif, Ursa Major, invitant les spectateurs à aller voir leurs vidéos sur Youtube et à acheter leurs "scuds" (disques) sur Internet. Le collectif affirme avoir vendu plus de 20 000 albums depuis qu'il a investi la ligne 13 qui relie Saint-Denis Basilique (Seine-Saint-Denis), dans la banlieue nord, à Châtillon-Montrouge (sud, Hauts-de-Seine), en 2009.

"Le soir après une sortie en métro, il y a des pics de consultation sur notre site et on vend", assure Ben, leur manager. Ils ont aussi l'habitude de chanter dans la rue, à l'entrée de la station Saint-Denis Basilique, et nombre de passants connaissent les rappeurs, qui ont toujours vécu dans cette ville du "9-3", d'où est aussi originaire NTM. Dans la rame, la température monte rapidement au gré des morceaux. DespeeGonzales tend le micro à un jeune, arrive à faire chanter un refrain au public. "Moi je m'suis donné à fond, transpiration, tout ça!", rigole-t-il en s'épongeant le front. "Il y en a qui achètent pas le CD, mais le délire, la tchatche, le swing, l'ambiance", observe DespeeGonzales. "Certains descendent cinq stations plus loin que prévu pour continuer à nous écouter!" Les rappeurs n'ont pas reçu l'agrément de la RATP. "Quand on les a appelés pour s'inscrire à leur sélection, ils nous disent : « Un groupe de rap ? Non, ça ne va pas être possible ». Ils préfèrent des garçons à la guitare dans le style Alain Souchon", déplore Babali Show.



Il est arrivé que des agents de la RATP leurs demandent de descendre et les verbalisent. Une fois, leur sono a été confisquée alors qu'ils improvisaient dans la rue, à Paris. "On n'a jamais pu la récupérer, les policiers doivent eux aussi faire du rap", s'amuse Babali Show. "On parle du quotidien, de la discrimination, des gens qui vont travailler, qui ont des fois du mal à payer le loyer", explique le rappeur. Les paroles de leur chansons en témoignent: "j'ai la dalle depuis que je suis petit", "après l'école y a plus de taf, à l'usine y a plus de place", "fais gaffe aux contrôles de la Bac qui débarque en meute", "on veut du changement"... Les gens applaudissent et lancent des cris d'encouragement. "Ils sont bons, ça fait passer le temps", juge Nawfal, un jeune passager qui écoute en souriant. "C'est vachement bien fait", dit Laurent, un enquêteur médical de 56 ans, qui trouve "les textes intéressants". "Des fois tout le monde danse, c'est boîte de nuit !", selon leur manager. Agés de 32 ans, Babali Show et DespeeGonzales ont tous les deux arrêté l'école à l'adolescence et enchaîné les petits boulots, comme faire le ménage dans les avions à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle ou tirer des câbles, de nuit, dans les souterrains de... la RATP. "Maintenant, on vit de la musique", souligne DespeeGonzales, qui a aussi animé des ateliers d'écriture en prison avec Babali Show. Ils préparent chacun un album solo pour 2013.