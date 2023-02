Des pros à la rencontre du rugby amateur

Les écoles de rugby des clubs partenaires du Stade Français Paris ont dernièrement reçu la visite des joueuses et joueurs de l’effectif professionnel du club de la capitale à l’occasion de l’opération "Métropole Rose", un événement parrainé par la Métropole du Grand Paris. Le temps d’un après-midi, placé sous le signe du partage, du respect, de la solidarité et de la convivialité, seize clubs se sont ainsi parés de rose et ont pu profiter d’un entrainement et des conseils des professionnels.

« Répandre les valeurs du sports »

« Le Stade Français Paris se réjouit de son association avec la Métropole du Grand Paris qui l’accompagne dans le développement de projets dans lesquels le rugby et le sport constituent un levier d’attractivité pour la formation et l’équilibre entre vie sportive, estudiantine et citoyenne. Cette alliance permet au Club de la capitale une formidable ouverture sur plus de 7 millions d’habitants répartis dans 131 communes pour faire rayonner des ambitions communes. C’est pour répandre des valeurs de respect et de solidarité et valoriser le sport/santé que l’opération ˝Métropole Rose˝ s’est tenue, sous le parrainage de la Métropole du Grand Paris », a indiqué Thomas Lombard, Directeur Général du Stade Français Paris.

Pour rappel, la coupe du monde de rugby se tiendra en France, du 8 septembre au 28 octobre.