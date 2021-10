Des pistes cyclables à Levallois-Perret

Ces quatre pistes pour vélo ont été "légitimées" par une consultation citoyenne et constituent « un point de rupture » avec l'ère Balkany, affirme-t-on dans l'entourage de la maire LR Agnès Pottier-Dumas, élue aux dernières municipales. « Pour l'ancien maire, les consultations, le vélo, c'était quelque chose de gauche (...) mais nous notre volonté c'est d'associer les habitants », indique-t-on de même source. « On n'est pas des “vélo addict”, mais il y a beaucoup de gens qui passent par ces pistes, et il y a une vraie volonté de partager l'espace public », ajoute-t-on. La consultation citoyenne, qui a recueilli quelque 2 700 réponses pour une ville de plus de 60 000 habitants, posait la question du maintien de sept pistes provisoires mises en place lors du déconfinement en mai.

Quatre d'entre elles vont être conservées et devraient être fonctionnelles, après travaux, au printemps prochain, tandis que deux seront supprimées d'ici la fin de l'année. La dernière fait encore l'objet de réflexions.

L'ancien maire a critiqué la méthode de la consultation que la nouvelle mairie veut privilégier.