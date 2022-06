Des parents défendent les jardins pédagogiques

Les 20 jardins pédagogiques parisiens accueillent près d'un millier d'enfants âgés de 2 ans et demi à 6 ans, qui intègrent ensuite l'école élémentaire, sans passer par la maternelle. Crées au début des années 1920, ils sont gérés par des associations ou les municipalités où ils sont implantés.

Par rapport à l'école maternelle, ils offrent un accueil "plus souple" aux enfants, en tenant compte de leur rythme et de leurs besoins, leur permettent d'avoir “le temps de s'épanouir” et de ne pas subir une “césure brutale”, assure Marine Digabel, représentante du collectif “Défense collective” Amis des jardins d'enfants" (Decollaje) et mère de deux enfants en JEP.

Soumises à des inspections, ces structures suivent les programmes de l'Éducation nationale. Mais les enseignements sont réalisés par des éducateurs de jeunes enfants (EJE), et non des professeurs des écoles.