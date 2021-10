Des opportunités pour les bacheliers dans les écoles de la CCI Paris Ile-de-France

Affichant sept mois après la fin des études un taux d'insertion professionnelle à 89 % pour les diplômés de 2017, les écoles de la CCI Paris Ile-de-France proposent des formations dans des secteurs qui recrutent. Pour la rentrée 2018, des places sont encore disponibles pour des bacheliers, notamment dans les secteurs du codage informatique, des services à l'industrie, des ressources humaines, des finances de l'entreprise, de la vente, de l'hôtellerie-restauration et de l'environnement.

Les étudiants peuvent choisir de suivre ces formations en apprentissage. Cette voie privilégiée permet aux apprentis d'être rémunérés et de suivre une formation gratuite. Les jeunes bénéficient également de formations avec un taux de réussite aux examens, tous niveaux confondus, de 92 % en 2017. Implantées sur tout le territoire régional, les écoles de la CCI Paris Ile-de-France assurent une relation de proximité entre le domicile du jeune, son lieu de formation et son entreprise d'apprentissage.

Les formations dans lesquelles des places sont disponibles, mises à jour quotidiennement, sont consultables sur le site internet de la CCI Paris Ile-de-France. Des prises de contact directes avec chaque école concernée permettent de valider rapidement la candidature et l'inscription.

19 écoles , 500 formations

La CCI Paris Ile-de-France compte 19 écoles et 500 formations. L'ampleur de ce dispositif de formation lui confère une place unique dans le paysage éducatif français. 34 000 jeunes et

30 000 adultes sont ainsi formés chaque année. La CCI Paris Ile-de-France joue un rôle majeur dans le monde de l'enseignement avec des écoles fortement reconnues en France et à l'étranger (HEC, Ferrandi, Gobelins, ESCP Europe, ESSEC, ISIPCA, etc). La stratégie pédagogique mise en œuvre permet de répondre aux attentes des entreprises et aux nouveaux enjeux de l'économie. Ainsi, la CCI Paris Ile-de-France a placé l'apprentissage, le numérique et l'international au cœur de ses priorités.