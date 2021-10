Des mesures pour maintenir le tissu industriel

Selon cette enquête, les entreprises interrogées occupent majoritairement des locaux d’une surface entre 150 m2 et 1 500 m2. Deux sur cinq envisageraient de déménager. Si le Val-de-Marne fait partie des territoires cibles, un dirigeant sur cinq cite également une localisation hors de l’Ile-de-France, notamment pour un meilleur rapport-qualité prix. Beaucoup de chefs d’entreprise interrogés pensent par ailleurs que les activités de direction/marketing et commercial/vente auront plus de chances de rester en Val-de-Marne.

Quatre grands comptes, représentant plus de 4 000 salariés, ont participé à cette étude. Implantés historiquement dans le Val-de-Marne avec des fonctions purement productives, certains ont évolué vers des fonctions de R&D, entrainant une qualification accrue d’une partie du personnel. De nombreux investissement ont été réalisés tant du point de vue immobilier que des outils de production (+25 millions d’euros chaque année).



Le souffle du Grand Paris Express

La CCI Val-de-Marne tire la sonnette d’alarme sur la réglementation, qui ne doit pas freiner le développement de l’entreprise, y compris en zone dense. Elle alerte également sur la desserte par les transports en commun, souvent jugée insuffisante, et sur une desserte routière, trop souvent embouteillée. Les entreprises manifestent de fortes attentes vis-à-vis du Grand Paris Express, dont les lignes 14 et 15 traverseront le département. La CCI Val-de-Marne préconise ainsi « de développer une desserte de qualité tous modes de transport dans les zones occupées par les entreprises et d’intégrer l’accès livraisons dans la conception ou la révision des opérations d’aménagement. Elle souhaite que des parkings relais soient développés aux abords des gares et veut agir sur les services dans et aux abords des sites d’activités ».

La Chambre de commerce et d’industrie souligne également qu’il est primordial que les PLU favorisent le maintien, voire le développement, d’un foncier destiné aux activités de l’industrie et de la construction, en adaptant les outils réglementaires favorisant la sanctuarisation du foncier dédié à l’activité et de favoriser la construction d’immobilier d’activité neuf sur les terrains contraints. Elle rappelle qu’en 2013 « une loi a été votée permettant la cession par l’Etat de parcelles avec une décote pouvant atteindre 100 % a fin de construire des logements sociaux ». La même procédure pourrait être mise en place pour la construction de locaux d’activités et le développement de formes innovantes d’immobilier avec des outils et des services mutualisés. La CCI Val-de-Marne insiste d’une part, sur la nécessité d’émergence d’une offre de locaux proposant des cellules adaptées aux activités de production et permettant des livraisons camions, ainsi que la création de parcours immobilier adaptés et d’autre part, sur la nécessité de construire des logements intermédiaires.

L’inadéquation entre formation et profil de main d’œuvre



Dans l’étude de la Chambre de commerce et d’industrie, deux dirigeants sur trois signalent de grandes difficultés à trouver une main d’œuvre adaptée aux besoins. La CCI Val-de-Marne prône la nécessaire valorisation des métiers de l’industrie et de la construction afin de favoriser ces choix d’orientation en formation initiale ou continue ainsi que par la voie de l’apprentissage.

Afin de faciliter l’implantation des entreprises en zone dense, la CCI Val-de-Marne préconise l’adaptation de l’application de la législation dans ces zones. Tenant compte de cette enquête, Gérard Delmas, président de la CCI Val-de-Marne, précise « que la CCI Val-de-Marne concentrera son énergie pour favoriser le maintien du tissu industriel dans le Val-de-Marne mais que c’est avant tout un travail commun qui doit mobiliser tous les acteurs économiques parmi lesquels les entreprises qui doivent être associées à l’avenir des territoires ».