Des mesures pour développer l'attractivité francilienne

Dans le cadre de cette première rencontre et autour de Patrick Bernasconi, président du Conseil économique social et environnemental (Cese), les directeurs franciliens de la DRFIP, de la Direccte, de l'Urssaf, de Pôle emploi et de la BPI France, les chefs d'entreprises, les organisations professionnelles et les experts sont venus échanger sur les mesures mises en place par l'État pour renforcer l'attractivité économique de la France.

© prefet75IDF - Jean-François Carenco à la tribune du Cese