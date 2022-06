Des masterclass gratuites autour de la transition écologique

Selon la CCI, « au cœur des préoccupations sociales et environnementales, la transition écologique est aujourd’hui un enjeu majeur pour les entreprises mais également une réelle opportunité ». Jusqu’au 17 juin, la CCI Paris Ile-de-France poursuit sa série gratuite de Masterclass pour favoriser la montée en compétences des entreprises franciliennes, sur les différentes thématiques de la transition écologique et du développement durable : transition énergétique, économie circulaire, gestion des déchets, mobilité propre, RSE, transition bas carbone, labels et certifications, etc.

Sous la forme de mini-formations d'une heure et demie à trois heures, les “Masterclass transition écologique” mobilisent à chaque session un expert ou un conseiller de la CCI, avec pour objectif de favoriser le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les participants.

Les prochains rendez-vous

Rénovation énergétique et petit tertiaire – le 16 juin, à 9h30 – en ligne

En France, le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Il représente à lui seul 27 % des émissions de CO 2 . Le bâtiment est donc l’un des principaux leviers sur lequel agir pour répondre aux enjeux de la transition énergétique. Les entreprises découvriront les aides auxquelles elles peuvent prétendre mais aussi comment agir sur la performance énergétique de leurs locaux et comment mettre en place un plan d'action de réduction de leur consommation et de leur facture.

Valoriser votre entreprise grâce à vos Indicateurs RSE - le 17 juin, à 9h30 – en ligne

Les entreprises, notamment, les TPE/PME ne sont pas obligées de s'engager dans la mesure de leur performance RSE. Cependant, l'évolution de la demande et du marché vont, tôt ou tard, les y contraindre. Norme d'achat responsable, enjeux de différenciation, et marque employeur, sont autant de sujets qui pousseront les entreprises à se transformer et adopter une démarche responsable.

En tant qu'entreprise, évaluer ses indicateurs de performance RSE est une opportunité pour quantifier son impact sur l'ensemble des dimensions du développement durable et obtenir ainsi les informations nécessaires pour optimiser ses efforts et renforcer sa compétitivité.



Inscriptions et informations sur entreprises.cci-paris-idf.fr