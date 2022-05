Des lycéens de Puteaux lauréats du défi Otis “Made to Move Communities”

Les lycéens de Puteaux sont arrivés en deuxième position du concours organisé par Otis, le leader mondial en matière de fabrication, d’installation et de maintenance d’ascenseurs et d’escalators. Dans le cadre du concours “Made to Move Communities”, l’entreprise a sélectionné plusieurs écoles gagnantes. Les élèves, soutenus par des mentors bénévoles d'Otis, ont imaginé des solutions innovantes combinant sciences, technologie, ingénierie et mathématiques pour répondre aux enjeux de mobilité de la vie quotidienne. Des élèves de 20 lycées répartis dans 14 pays et territoires ont participé au programme, dont l’objectif cette année était de réduire les obstacles à la mobilité rencontrés par les personnes âgées de 60 ans et plus - une population en croissance rapide et pour laquelle les enjeux de mobilité sont aujourd’hui prioritaires.

Pour le groupe Otis, la mobilité des séniors est primordiale : « Les personnes âgées représentent plus de 20 % de la population dans de nombreux pays européens », déclare Bernardo Calleja, président d'Otis Emea. « Il est essentiel de s'assurer qu'ils disposent de moyens sûrs, fiables, abordables et pratiques pour déplacer. Chez Otis, nous pensons que la solution réside dans la technologie et c'est pourquoi il est si important d’encourager l'enseignement des Stem. », a-t-il ajouté. Pour répondre à cette problématique, les lycéens ont proposé des concepts allant de fauteuils roulants connectés à des escaliers mécaniques intelligents en passant par un dispositif d’appel d’urgence connecté qui permet de gérer plus facilement les tâches administratives liées à la santé.

C’est avec leur proposition de chariot motorisé que les élèves du lycée Agora ont séduit le jury. Celui-ci serait doté d'une plate-forme élévatrice, d'une assistance anti-basculement et d'un voyant lumineux pour éviter certains des efforts et prévenir des risques rencontrés par les populations âgées faisant leurs courses dans des environnements urbains denses.

« Partager mon expertise et aider les jeunes générations à entrer dans le monde du travail est une partie importante de mon métier. L’engagement des étudiants tout au long du défi m’a rendu particulièrement fier, et ils ont pu l’être à leur tour en présentant leur travail », témoigne Laurent Cado, directeur des chantiers clients stratégiques Otis France et mentor sur le défi.