Des lunettes au bloc opératoire, le design s'expose en grand à la Cité des sciences

Intitulée "Design où es-tu ?", cette exposition a été conçue par l'Agence pour la promotion de la création industrielle (APCI) pour la 14e édition de l'Observatoire du design. Elle propose au public, profane ou averti, de découvrir le travail du designer à travers des objets usuels, services, systèmes et espaces collectifs. En fin de visite, il est invité à voter pour une réalisation de son choix.

"Pour mieux expliquer à quel moment le design intervient, combien il est important dans les processus de fabrication et s'intègre dans une réflexion globale sur les enjeux de notre société" -- vieillissement des populations, épuisement des ressources naturelles, changement climatique et développement des technologies, explique Anne-Marie Boutin, présidente de l'APCI. Un parcours emmène le visiteur des plus anciennes formes du design industriel (cocotte en fonte, machine à écrire, téléviseur, bouteille de soda) à la rencontre des dernières innovations en matière d'équipement numérique, médical ou sanitaire. Parmi toutes ces créations, un pèse-bébé intelligent fonctionnant avec un smartphone côtoie un maillot de bain anti-fuite pour bébé nageur ou des chaussures conçues pour des conditions de froid extrême (-60°)…

Un système de bâchage innovant pour semi-remorque de vrac voisine avec un jardin flottant doté de panneaux photovoltaïques qui sert de station d'épuration et un système d'éclairage modifiable pour bloc opératoire d'urgence.