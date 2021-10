Des Français pessimistes et désabusés…

Les résultats de cette étude ne sont guère réjouissants. En effet, « 44 % des Français s’attendent à une croissance négative ou nulle dans les 10 prochaines années et 72 % à des tensions entre les groupes composant la société ». Si les citoyens sont inquiets de la situation nationale, ils n’en sont pas moins prêts à se mobiliser autour des réformes à mener, notamment en matière de rénovation de la vie publique. Ils souhaitent ainsi que le non-cumul des mandats et la limitation des indemnités se soldent par de sérieuses économies. Concernant le modèle social, les personnes consultées par le CGSP sont 60 % à souhaiter une réorientation de la protection vers davantage de prévention. Par ailleurs, 51 % considèrent que l’école ne réduit pas les inégalités sociales. En guide de conclusion, l’étude du Commissariat général à la stratégie et à la prospective met néanmoins l’accent sur le désir des Français de dynamiser l’économie et de participer plus activement à leur futur commun.