Des fouilles archéologiques au musée du Grand Siècle à Saint-Cloud

Avant l’ouverture du musée du Grand Siècle en 2026 à Saint-Cloud, l’ancienne caserne Sully, lieu choisi pour abriter le musée, fera l’objet de fouilles archéologiques. Le lancement du chantier de création au printemps 2023 sera ainsi précédé de ce travail de recherche. En effet, le département des Hauts-de-Seine a souhaité programmer une fouille archéologique complète de ce site historique. La caserne dispose en effet d’une histoire d’une grande richesse, bâtie qu’elle est sur une parcelle de près de deux hectares, détachée du parc royal de Saint-Cloud en 1825. Un patrimoine qui est ainsi et aussi potentiellement enfoui, et dont les spécialistes chercheront à découvrir les derniers secrets.

8 mois de fouilles avant les travaux du musée

Confiée à l’établissement public interdépartemental Yvelines-Hauts-de-Seine (EPI 78-92), cette campagne, prescrite par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Île-de-France, doit durer huit mois. Elle couvrira tout le site, bâtiments compris. Noblement habité dès le Moyen-Âge, puis transformé en jardin à l’âge moderne, ce terrain en bord de Seine possède un sous-sol archéologique qui devrait regorger d’éléments notables, comme l’ont montré les sondages effectués au printemps 2021. De plus, ces fouilles seront visitables par le public lors des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 17 septembre.

De quoi avoir un avant-goût du musée duGrand Siècle, porté par la collection en donation de Pierre Rosenberg, des dépôts des musées nationaux ou territoriaux, et des œuvres acquises par le département des Hauts-de-Seine. Des peintures, sculptures, mobiliers, objets d’art et d’arts graphiques d’Henri IV à la Régence (1590-1725) seront exposés, alors que le musée présentera de manière thématique et pédagogique l’histoire et l’art du XVIIe siècle français au public.