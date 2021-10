Des experts-comptables «full of Smart data»

Animée par ce dernier, accompagné de Frédérique Lafumeux, experte en datascience, spécialisée dans l'intégration des algorithmes de l'IA dans les outils et les plateformes digitales, et Didier Louro, expert de la conduite du changement et de la digitalisation des processus financiers et commerciaux, cette conférence a suscité la curiosité de nombreux experts-comptables lors de ces universités d'été.

La Smart data peut offrir de nouvelles perspectives aux experts-comptables

IIntitulé « Du Big data à la Smart data : comment transformer les données en opportunité ? », l'atelier s'est attaché à montrer comment la Smart data peut offrir de nouvelles perspectives aux experts-comptables pour la conquête de nouveaux clients et de nouveaux business models.

En effet, la rupture digitale que nous vivons a « des champs d'application quasiment illimités », a expliqué Frédérique Lafumeux. L'expert-comptable spécialiste du sujet a averti ses confrères à « ne pas être réducteur » dans leur appréhension du sujet car la transition numérique n'a pas, selon lui, que des aspects techniques.

Si les trois intervenants ont fait la promotion du contrôle de l'économie par les données numériques et la digitalisation de nombreuses tâches, ils ont toutefois souligné qu'il faut toujours de l'humain pour analyser et interpréter les données. Tout l'intérêt du digital se situe dans « l'utilisation des informations traitées et leur analyse ». Frédérique Lafumeux définit le phénomène du Smart data comme l'action de « passer du volume à l'efficacité des données ».

Il se trouve que les cabinets d'expertise comptable ont toutes les ressources nécessaires pour collecter des données et les analyser afin, soit de mieux accompagner leurs clients, soit de revendre ces décryptages et ces tableaux de bord économiques.

Acteur majeur des déclarations des entreprises et des particuliers, l'Ordre des experts-comptables a eu l'idée de donner une deuxième vie aux déclarations fiscales et sociales en créant l'outil Statexpert, une des plus grandes bases de données existantes sur les PME. La profession comptable produit ainsi un outil d'analyse et de benchmark macro-économique précieux pour les entreprises, éclaire les Pouvoirs publics sur la situation économique des secteurs et des territoires, et mesure en temps réel l'impact des politiques publiques sur les TPE-PME. Un exemple à suivre pour chaque cabinet.

S'ils n'ont plus de doute qsur l'évolution dans l'ère du Big data, né avec le cloud, ces cabinets n'ont pourtant pas tout à fait emboîté le pas du Smart data et recherché les pistes d'innovation pour user à bon escient de leurs nombreuses données collectées.

Cet atelier a sonné l'alarme en rappelant que l'exploitation des données est « le nouveau pétrole du XXIe siècle », et son « véritable enjeu ».

Didier Louro a confirmé l'évolution exponentielle que prend la digitalisation dans les entreprises françaises. Tous les deux ans, le nombre de projets digitaux dans les sociétés est multiplié par six, et près de 100 000 emplois seront créés dans le Big data d'ici à 2020.

A l'heure où une exploitation intelligente de la donnée peut bouleverser des secteurs d'activité entiers, intégrer le Big data à la vision stratégique des cabinets d'expertise comptable est un enjeu majeur. L'intervenant estime ainsi que d'ici à 30 ans les EC ne feront plus d'écriture comptable.

Certains cabinets franciliens ont compris que la Smart data offre de nouvelles perspectives de business. Hervé Gbego a ainsi réalisé un panorama de cas pratiques montrant comment des confrères ont développé leurs affaires en utilisant les données, soulevant de nombreuses questions dans l'assemblée prête à sauter le pas.