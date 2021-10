Des étudiants-entrepreneurs s'installent à Station F

Les huit Pépite d'Île-de-France : CréaJ IDF, 3EF, heSam Entreprendre, PON, Paris centre, PEIPS, PSL et Vallée-de-Seine unissent leurs forces pour permettre à 40 étudiants-entrepreneurs d'accélérer le développement de leurs projets au sein de Station F, dans le cadre du nouveau programme Pépite Starter Île-de-France.

À l'initiative de Pépite France (Programme d'investissements d'avenir) et en partenariat avec Schoolab, ce programme de 6 mois a pour but d'accélérer des start-up early-stage portées par des étudiants et jeunes diplômés bénéficiant du statut national d'étudiant-entrepreneur en 2016-2017.

Station F comptera ainsi sur l'énergie et la créativité des projets issus de la très grande diversité des filières des établissements d'enseignement supérieur franciliens comptabilisant plus de 645 000 étudiants dont 500 étudiants-entrepreneurs. Chaque Pépite aura l'opportunité de faire venir à Station F entre une et cinq start-up étudiantes issues de leurs établissements.

Visite du chantier de Station F dans l'ancienne Halle Freyssinet en août dernier, avec ses impressionnants 34 000 m2. © AP

Après avoir annoncé l'arrivée du Start-up Garage de Facebook ou encore l'accélérateur de Vente-Privée, Station F ouvre grand ses portes à Pépite Starter Ile-de-France, qui compte bien faire travailler les secteurs public et privé main dans la main dans ce lieu unique et permettre aux étudiants-entrepreneurs d'avoir accès à un écosystème bouillonnant dans ce lieu unique de 34 000 m2.

Schoolab, reconnu pour sa capacité à réunir et faire travailler ensemble étudiants, start-up et grandes entreprises, et Pépite France, engagé depuis plusieurs années dans la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des étudiants-entrepreneurs, affirment ainsi leur volonté de développer le premier réseau français de startups étudiantes.

Pour Valérie Pécresse, présidente du conseil régional, « La Région Ile-de-France est un territoire d'excellence dans la recherche et l'innovation. Nous disposons d'universités et d'écoles de rang mondial, qui foisonnent de talents prometteurs. Tout l'enjeu est désormais de soutenir les étudiants-entrepreneurs dans leur démarche de création de startups, dès qu'un projet émerge. « Pépite Starter Île-de-France » est un formidable levier pour favoriser l'esprit entrepreneurial dans la Région et nous sommes très fiers de pouvoir contribuer au développement de cet écosystème porteur d'emplois. »

Selon Jean-Pierre Boissin, coordinateur national Plan étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (Pépite France) : « Ce programme Pépite Starter à la Station F concrétise l'enjeu du maillage des acteurs de l'écosystème pour une offre de qualité à la disposition des étudiants-entrepreneurs ».

En outre, pour Guilain de Pous, responsable du programme Starter au Schoolab « L'installation de ce nouveau programme au sein de Station F permet à Schoolab et aux PEPITE d'affirmer leur volonté de développer le premier réseau d'étudiants entrepreneurs. C'est aussi l'occasion de donner plus d'envergure au programme PEPITE Starter avec l'aide de la région et des PEPITE d'Ile-de-France. »

Enfin, selon Edwin, co-fondateur du Smartsitting et alumni Pépite Starter « Le programme Pépite Starter au Schoolab a été très important pour nous, en 4 mois de programme nous sommes passés d'une jeune pousse de deux personnes à une startup en pleine croissance qui compte aujourd'hui sept membres dans l'équipe. Les idées, l'émulation, le coaching, le challenge proposé par le Schoolab au quotidien, et l'esprit de promo, ont été déterminants!».