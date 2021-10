Des enquêteurs allemands à Oradour-sur-Glane

Cette enquête entre dans le cadre d’une l'instruction menée pour "crimes de guerre", ayant donné lieu à une demande d'entraide pénale internationale. Plusieurs enquêtes menées outre-Rhin pour tenter d'élucider le crime avaient auparavant été classées, faute de preuves. Mais la découverte par un historien d'un document tiré d'une enquête de la Stasi (les services secrets de l'ex-RDA) sur ces faits avait convaincu la justice de lancer de nouvelles recherches. Fin 2011, les habitations de six Allemands âgés de 85 ou 86 ans ont été fouillées, et ils ont été entendus par la police allemande. A peine majeurs à l’époque, ils faisaient à l'époque partie du régiment Der Führer de la division blindée SS Das Reich, coupable du plus grand massacre de civils commis en France par les armées hitlériennes. Le document apporte les témoignages de deux soldats allemands présents à Oradour, finalement jamais inquiétés en ex-Allemagne de l'Est malgré les soupçons portant sur eux. L'un d'eux aurait notamment révélé cette déclaration lancée aux troupes par l'un des chefs avant le massacre : "Aujourd'hui, le sang doit couler".