Des emplois à pourvoir sur le port de Gennevilliers

Avec plus de 20 millions de tonnes transportées par voie maritime, le port de Gennevilliers est le premier port fluvial de France et le deuxième en Europe. Il représente un environnement dynamique et stimulant pour les entreprises. Plus de 300 y sont répertoriées et

8 000 emplois y sont recensés dans des secteurs tels que : l'environnement, le BTP, l'agroalimentaire, l'automobile, les produits énergétiques, la logistique, etc.

Afin de favoriser la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et de faire découvrir les métiers portuaires, la CCI Hauts-de-Seine et ses partenaires organisent un job dating à la Pépinière d'entreprises de Gennevilliers.

Au programme, présentation des métiers du port et des entreprises de la Communauté portuaire, échanges et ateliers collectifs sur le personal branding et préparation à l'entretien d'embauche.

60 route principale du Port - Gennevilliers

Plus d'informations auprès de Céline Galot au 01 46 14 26 19