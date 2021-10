Des élus souhaitent « élargir sans attendre » la vaccination au personnel des écoles

« Utilisons intelligemment ces trois ou quatre semaines de fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pour vacciner leurs personnels et donner toutes les chances à leur réouverture à partir du 26 avril », écrivent les deux élus, qui demandent « à élargir sans attendre la vaccination » dans le département. « Les dotations de doses pour le Stade de France en avril peuvent permettre d'accueillir les professionnels de la petite enfance et des établissements scolaires du département qui souhaitent se faire vacciner », soulignent les deux responsables.

Après avoir rappelé que le taux d'incidence « est désormais supérieur à 800 » dans le département, particulièrement affecté par l'épidémie de Covid-19, ils demandent au Gouvernement d'y appliquer sans attendre la « stratégie de vaccination spécifique pour les professions en première ligne annoncée par le président de la République ». Emmanuel Macron a évoqué une « stratégie spécifique pour toutes les professions les plus exposées, en particulier nos enseignants, mais aussi nos forces de l'ordre et plusieurs autres », mais sans donner de calendrier.