Des élèves et apprentis franciliens sensibilisés à la prévention des risques

La troisième édition du challenge national 100 % mobile « 100 minutes pour la vie » de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a permis de sensibiliser 643 apprenants répartis dans 16 établissements d’Île-de-France. Tout au long de cinq semaines, ils ont participé, par le biais d’un jeu de questions et défis interactifs, à la prévention des risques professionnels et aux bonnes pratiques sur les chantiers.

Remporter un maximum de points

« Grâce à la mobilisation des CFA et lycées partenaires, de leur corps enseignant et à l’adhésion récente du réseau de l’Afpa au dispositif, les apprenants sont de plus en plus nombreux à se prendre au jeu et à se questionner sur les questions de santé et de sécurité au travail », a indiqué Paul Duphil, secrétaire général de l’OPPBTP.

Durant cette opération d’un mois, les élèves et apprentis ont tenté de remporter un maximum de points en répondant correctement à des questions liées à la prévention des risques ou correspondant à des mises en situation fictives. Une fois le challenge terminé, l’OPPBTP a réalisé un classement et récompensé dans chaque région de France les dix personnes ayant obtenu le plus de point.

Les gagnants en Île-de-France

Les gagnants, dans l’ordre en Île-de-Franc,e sont Bastien Ferry, Julien FIischer, Joachim, Benjamin Grappe, RAPPE, Abdul Dayan Ehsan, Ousman Sumareh Tambedu, Samuel Goudake, Nicolas Vial, Tom De Pinho et Killian Le Bail.