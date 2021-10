Des détenus jurés d'un Festival international du film

Créé en 2003, le Fifdh propose une sélection de films documentaires qui ont pour sujet la défense et la promotion des droits humains. Sur les 24 films programmés au cinéma Le Nouveau Latina (Paris 4e) et dans plusieurs salles de Paris et d’Ile-de-France (Pantin, Montreuil, Créteil et Ris-Orangis), une dizaine sont inédits en France et neuf sont présentés en compétition. Cette année, les organisateurs ont convié des détenus et du personnel pénitentiaire de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à constituer un jury. Composé de sept détenus, deux conseillers de probation et d'insertion et d'un surveillant de la maison d'arrêt, ce jury décernera un prix. Deux autres jurys, formés respectivement de lycéens et d'apprentis, récompenseront chacun deux films.