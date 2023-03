Des conférences sur la stratégie de neutralité carbone

La 3e édition du cycle des conférences internationales sur la « stratégie de neutralité carbone dans l’immobilier et le bâtiment à horizon 2050 » se déroulera en ligne, du lundi 3 au vendredi 7 avril. Organisées à l’initiative du mastère spécialisé Immobilier et Bâtiment durables (IBD), ces visio-conférences rassembleront 23 intervenants, qui se succéderont afin de permettre au public d’appréhender les mutations s’opérant dans la filière partout dans le monde.

Transformer les secteurs de l’immobilier et du bâtiment

Les différents experts apporteront ainsi leur vision de la transition carbone et numérique et relateront leurs stratégies et actions pour transformer les secteurs de l’immobilier, du bâtiment et de la villedurables. Chaque journée de cette semaine sera dédiée à un thème différent. Dans l’ordre seront ainsi abordés les sujets suivants : « Immobilier durable, économie, finance », « Construire autrement, utiliser autrement », « Bâtiments, quartiers et villes durables », « Rénover autrement et la biodiversité », et « Eau, déchets, énergie ».

En interrogeant différents acteurs, ces conférences ont pour objectif de comprendre à l’échelle internationale les enjeux environnementaux spécifiques aux pays, d’identifier les axes stratégiques de développement, les leviers économiques et juridiques et d’analyser le cadre réglementaire en vigueur. Au niveau des projets, elles permettront d’évaluer les solutions alliant durabilité sur l’ensemble du cycle de vie de l’ouvrage, performance environnementale, accessibilité et coût, de comparer des méthodes d’évaluation et de suivi de la performance, et de donner des retours d’initiative à fort impact.

