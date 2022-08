Des “colos apprenantes”, jusqu’au 20 août

Quelque 300 enfants vont ainsi partir vers la Bretagne, les Vosges ou l’Aveyron, dans le cadre du dispositif du Bel été solidaire et olympique.

Depuis trois ans, le Département organise, aux côtés de l’État, ces “colos apprenantes”, notamment en réponse à l’impact de la crise sanitaires sur les familles et les enfants. Comme le souligne Stéphane Troussel, président du Département, « Cette période estivale ne doit pas nous faire oublier que les vacances sont un luxe que beaucoup de familles en Seine-Saint-Denis ne peuvent pas s’offrir ». pour lui, « Les vacances sont pourtant essentielles pour la construction et l’épanouissement des enfants. C’est encore plus vrai après deux ans qui ont vu les confinements se succéder. C’est pourquoi, avec Nadia Azoug, vice-présidente à l’enfance, à la prévention et à la parentalité, et Magalie Thibault, vice-présidente aux solidarités et à la santé, nous tenions à ce que le Département participe une nouvelle fois à ce dispositif, aux côtés de l’État. »

Outre ces colonies de vacances, le Département a aussi imaginé un programme estival d’activités culturelles et ludiques sous le label “Bel été solidaire et olympique”.