Des collégiens se mobilisent pour les Restos du cœur

Par leur intermédiaire ces livres et ces jouets ont été distribués aux enfants défavorisés de Pavillons-sous-Bois pour la plus grande joie des élèves. Dans le cadre de l’éducation à l’altérité et au développement durable, ils ont été très heureux de participer à une noble et généreuse cause et sont très reconnaissants envers la direction du collège qui les a accompagnés dans la réalisation de ce projet jusqu’à la livraison des colis.