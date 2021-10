Des clichés professionnels pour charmer acheteurs et locataires de biens immobiliers

Selon deux études réalisées respectivement par le réseau d’agences immobilières américain, REDFIN*, et par l’association américaine des agents immobiliers, les annonces illustrées avec des photos de professionnels sont à 61% plus consultées que les autres et 98% des acheteurs qui prospectent en ligne affirment que les photos sont parmi les éléments les plus utiles des sites immobiliers.

Immo et image, un nouveau studio spécialisé en images immobilières, propose de valoriser les biens par une photographie professionnelle qui optimisera le processus de vente ou de location.

Des packs photos sont ainsi proposés aux particuliers ainsi qu’aux agences immobilières, à partir de 80 euros. L’agence est présente dans toute l’Île-de-France.

Vous souhaitez en savoir plus et visualiser des exemples de photos avant / après ?