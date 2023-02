Des chefs d’entreprise vigilants, sans projection vers l’avenir

OpinionWay a dernièrement réalisé une étude auprès d’un échantillon de 618 dirigeants d’entreprise pour la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI) France. Cette enquête, nommée Grande consultation des entrepreneurs, a indiqué qu’au mois de janvier, « les chefs d’entreprise sont vigilants face à une conjecture menaçante », et « ont du mal, en ce début d’année, à se projeter dans l’avenir ».

« C’était mieux avant »

Alors que les craintes de coupures d’électricité se sont certes dissipées, une menace plane actuellement sur les entreprises : l’augmentation des prix de l’énergie. Dans ce contexte, le moral des chefs d’entreprise s’en ressent. Mais malgré les défis à venir, la part des dirigeants considérant que ce sera mieux demain est en hausse pour le deuxième mois consécutif et atteint 26 %. Toutefois, 39 % d’entre eux ont estimé que c’était mieux hier.

Face à l’inflation, 76 % des chefs d’entreprise ont reconnu qu’ils étaient encore plus attentifs que d’habitude à leurs charges. La perception de la situation macroéconomique est, de son côté, très négative, seuls 22 % des dirigeants interrogés ont confiance dans les perspectives de l’année 2023 pour l’économie mondiale ou l’économie française. Le niveau de confiance de ces derniers en leur propre entreprise s’en fait ainsi ressentir, il a atteint 57 %, le plus bas pourcentage depuis décembre 2020 et la fin du deuxième confinement.

Des prévisions d’investissement faible en 2023

Malgré les difficultés actuelles, le rapport a indiqué que 73 % des entreprises jugent que leur trésorerie est dans une bonne situation. Cependant, un quart a signalé qu’elle était en mauvaise situation. Pour s’en sortir, la moitié des dirigeants ont décidé d’anticiper les effets de la crise énergétique. Aussi, 81% des sondés ne prévoient pas d'investissements en 2023. Pour ceux qui le prévoient, la modernisation de l'outil de production est la priorité à 39 %.

En conclusion de ce rapport, la CCI France a rappelé qu’elle « se positionne comme l’acteur de référence pour faire remonter les préoccupations des entreprises au Gouvernement et accompagner les chefs d’entreprises et les entrepreneurs des PME et TPE dans les territoires au quotidien ».