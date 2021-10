Des cadeaux de Noël fabriqués en France à retrouver dans le catalogue interactif MIF Expo

« Certes, au regard de la domination écrasante d'un géant du commerce en ligne, l'initiative pourra paraître modeste, mais nous pensons que ce catalogue pourra améliorer, à quelques semaines des fêtes de fin d'années, une visibilité numérique et offrir des débouchés commerciaux vitaux à toutes ces entreprises qui fabriquent en France, créent de la richesse sur le territoire, et participent à préserver nos emplois et nos savoir-faire », déclare Fabienne Delahaye, présidente de MIF Expo.

Un catalogue inédit

La lutte contre la pandémie a rendu impossible cette année la tenue de MIF Expo, le Salon du Made in France, ce grand rendez-vous annuel qui devait accueillir mi-novembre 100 000 visiteurs-consommateurs et 600 entreprises exposantes.

Les entreprises qui fabriquent en France, le plus souvent des PME, se retrouvent aujourd'hui dans une situation critique face aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie. C'est avec elles et pour elles que l'équipe du Salon Made in France a créé ce premier catalogue en ligne. Les consommateurs peuvent retrouver dans le catalogue de MIF Expo près de 900 produits fabriqués sur le territoire, qu'ils aiment habituellement découvrir dans les allées du Salon : ils peuvent feuilleter ce catalogue interactif, acheter en un clic les produits qui les intéressent via les boutiques en ligne des entreprises partenaires ou encore faire leur liste de Noël pour la partager à leurs proches.

Pour promouvoir le patriotisme économique

Les consommateurs sont conscients des enjeux qui se jouent avec le Made in France, encore faut-il qu'ils puissent facilement trouver des produits fabriqués en France. C'est tout l'objectif de ce catalogue qui recense près de 900 produits mode, accessoire de mode, maison, déco, jouets….

« Plus que jamais, nos entreprises made in France ont besoin de tous nos soutiens. Elles comptent sur nous tous. Mon seul objectif aujourd'hui est d'informer le plus grand nombre de nos concitoyens de l'existence de ce catalogue et donc de la possibilité qui leur est donné d'acheter en ligne, à quelques encablures de Noël, des produits made in France », explique Fabienne Delahaye, présidente de MIF Expo.

L'équipe de MIF Expo tient à préciser qu'elle ne perçoit aucune commission sur les ventes.