Des avocats signalent un tract du RN qui “stigmatise” les mineurs isolés

Pour ces avocats, le prospectus constitue une "provocation à la discrimination, à la haine à l'égard de ces mineurs à raison de leur origine", a résumé pour l'AFP Me Emmanuel Daoud, co-rédacteur du signalement qui cite notamment l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881.

Le tract « stigmatise les mineurs isolés comme des délinquants qui coûteraient cher aux collectivités départementales au détriment des Français », a dénoncé Me Daoud qui a adressé le signalement, consulté par l'AFP, à plusieurs parquets franciliens dont ceux de Nanterre, Versailles et Créteil.

Sur ce tract diffusé en vue des élections départementales, le RN affirme que les mineurs isolés sont « responsables de l'explosion de l'insécurité ».

« Plutôt que de financer les mineurs isolés étrangers, (...) nous investirons davantage dans l'éducation de nos enfants, le bien-être de nos aînés et l'insertion des personnes en situation de handicap », est-il aussi écrit.

Contacté par l'AFP, le parquet de Créteil a indiqué être en train d'étudier le signalement. De leur côté, les parquets de Nanterre et de Versailles n'étaient pas en mesure, vendredi soir, de confirmer sa réception.