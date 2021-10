Des avocats proposent un asile en cas d'attentats

"...Si la terreur frappe, ouvrons nos portes. Que la plaque d'avocat à l'entrée de nos immeubles signifie asile, sonnez et entrez



La tragédie qui frappe notre pays nous laisse sans voix depuis vendredi.

Sans voix : par respect, par douleur.

Nous ne devons toutefois pas rester immobiles.

Les récentes déclarations du chef de l'état et du premier ministre sont claires : la France est en guerre et l'état d'urgence est là. Cela signifie que ce qui s'est passé le vendredi 13 novembre 2015 peut un jour hélas se passer de nouveau. Nous sommes 60 000 sur le territoire national plus de 27 000 à Paris, des centaines de milliers de par le monde.

Nous devons réagir, nous pouvons agir.

Si la terreur frappe, ouvrons nos portes, offrons l'asile quand cela est possible, quand les événements obligeront la population, dont des confrères, à fuir, à chercher à se cacher, à chercher une porte ouverte pour se protéger.

Que les plaques annonçant la présence d'avocats dans un immeuble soient synonymes d'accueil, de protection. Que le mot avocat soit synonyme d'accueil de protection.

Les médecins doivent soigner, les avocats doivent protéger et défendre.

Chers amis, j'espère de tout coeur que cette proposition trouvera un écho favorable et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous aux confrères, aux clients, aux amis, aux enfants, aux voisins….

L'apposition d'un petit autocollant comme celui du « peace Tour Eiffel » pourrait être le symbole de cet accueil et se généraliser à tous ceux qui pourraient ouvrir leur porte en cas de drame, aller au delà de notre profession. Tous.

Tous unis

Tous Paris

Tous humains"