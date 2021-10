Des avocats dans les écoles primaires de Paris du 1er au 5 octobre

Au programme de ces séances ludiques et pédagogiques, ils abordent par des cas pratiques "La profession d'avocat" et du "Droit dans la vie de tous les jours". Agés de 6 à 10 ans, les écoliers pourront poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur leur rapport aux lois et prendre conscience de leur Devoir de citoyens et du rôle d'un avocat... dans la cité.

A propos de l'Avocat dans la cité

Du 1er au 7 octobre 2012, le Barreau de Paris, en partenariat avec la Mairie de Paris, lance la première édition de L'Avocat dans la Cité. Consultations juridiques gratuites, conférences, portes ouvertes, expositions, spectacles oratoires à l'occasion de la Nuit Blanche au 104... Durant toute la semaine, près de 300 avocats seront à la disposition des parisiens dans de nombreux lieux de la capitale. Pour l'occasion, le Barreau de Paris investit le parvis de l'Hôtel de Ville, cœur de cette manifestation, transformé en un véritable « village des avocats ».



Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le site : http://www.avocatcité.org