Des avocats appellent à voter contre le FN

« "La loi n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution".

Notre République repose sur un socle de valeurs fondamentales que sont la Justice, l'égalité, la sécurité, la fraternité, le pluralisme des opinions et le respect des croyances.

Marine Le Pen veut sans ambiguïté renverser ces valeurs au profit de l'autoritarisme, de la xénophobie, du repli sur soi, du corporatisme et de la haine de l'autre.

Le programme du Front National, et partant son arrivée au pouvoir, conduirait à la fin de l'Etat de droit puisqu'il est en contradiction avec nos principes constitutionnels et conventionnels.

Nous, avocats, participons au quotidien, aux côtés des magistrats et des autres professions judiciaires, au fonctionnement de la Justice démocratique. Chaque jour, nous menons nos petits et grands combats pour y contribuer.

Nous avons aujourd'hui un autre combat à mener : rassembler nos forces et lutter pour que Marine Le Pen n'accède pas à la magistrature suprême et que le résultat des urnes traduise un sursaut massif et démocratique.

Notre appel et notre engagement sont clairs. Il n'y aucune place pour un « ni ni » qui rompt non seulement le front républicain, mais qui affaiblit la République toute entière.

Il est de notre devoir, pour faire barrage au Front National, de voter et d'appeler à voter Emmanuel Macron."

Premiers signataires: Basile Ader, Matthieu Boissavy, Jean-Marie Burguburu, Frédérique Cassereau, Christian Charrière-Bournazel, Emmanuel Daoud, Eric Dezeuze, Sabrina Goldman, David Gordon-Krief, Kami Haeri, Pierre Hoffman, Richard Malka, Naïma Moutchou, François Saint-Pierre, Daniel Soulez-Larivière, Eric Spitz, Jean-Pierre Versini-Campinchi.