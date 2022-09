Des artistes internationaux colorent la Défense

Sur le parvis du quartier d’affaires de La Défense, a été organisée la neuvième édition de l’Urban Week, du 14 au 18 septembre. Créé en 2014, ce festival est un événement incontournable de la rentrée et rend hommage à la culture urbaine.

Des graffitis, du sport et des concerts

Durant quatre jours, de nombreuses animations ont été proposées aux habitants et aux travailleurs. Concerts, DJs sets, battles de danse, karaoké, la grande scène a présenté des shows inédits. L’art urbain était à l’honneur, avec 14 artistes internationaux dont Add Fuel, Agrume, Gilbert 1, David Bruce, Quentin DMR ou encore Lek & Spwat, Pichiavo et Zepha qui ont réalisé des graffes en direct. Les visiteurs ont également pu déambuler dans le marché de créateurs qui proposait une vingtaine de stands lifestyle. Enfin, le playground a proposé des initiations aux sports urbains tels le street work out et le skateboard.