Derriennic Associés accueille une Counsel et trois collaboratrices

Géraldine Pacaut, rejoint en tant que counsel le pôle NTIC du cabinet. Avec près de 20 ans d'expérience en entreprise, elle dispose d'une profonde connaissance des problématiques métiers et de gouvernance des entreprises dans le domaine des NTIC. Elle mettra ainsi son expertise du droit et son sens pratique au service de managers opérationnels et de directions juridiques de ce secteur. Elle bénéficie notamment d'une expertise spécifique en droit des contrats informatiques, droit de la propriété intellectuelle et industrielle, et dans le cadre du développement de la conformité aux règles et aux best practices.

Elle a précédemment occupé les fonctions de juriste d'entreprise, responsable du département juridique, puis directrice juridique et RH d'un Groupe international coté, Editeur de Logiciels, dont elle était également membre du comité de direction.

Camille Rod et Emilie Bacq intègrent également le pôle NTIC en tant que collaboratrices. Elles exercent en conseil et en contentieux dans les domaines du droit de l'informatique et des nouvelles technologies. Emilie est notamment spécialisée en droit des contrats informatiques, et développement de la conformité aux règles et aux best practices. Elle intervient également sur toutes les problématiques liées à la propriété intellectuelle et industrielle.

Enfin, Louison Caratis, intervenant sur toutes les problématiques individuelles et collectives liées au droit du travail, en conseil comme en contentieux, vient pour sa part renforcer le pôle Droit social.

Ces arrivées représentent un ajout significatif aux capacités de Derriennic Associés. Elles démontrent en outre la dynamique de croissance du cabinet qui souhaite à la fois diversifier ses profils en intégrant au sein des équipes des professionnels experts bénéficiant notamment d'un double parcours, mais également miser sur l'avenir et la croissance interne en recrutant des collaborateurs issus de la nouvelle génération d'avocats.

Derriennic Associés compte à ce jour plus d'une vingtaine de membres dont quatre associés.