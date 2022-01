Derniers jours pour s'inscrire aux concours de greffier

Technicien de la procédure, le greffier accompagne au quotidien les magistrats dans les actes de leur juridiction et authentifie les actes juridictionnels : enregistrement des affaires, information des différentes parties à un procès du calendrier de celui-ci, préparation des dossiers pour les magistrats, prise de notes du déroulement des débats, rédaction des procès-verbaux, mise en forme des décisions.

Maillon essentiel du fonctionnement de la Justice, tout acte accompli en son absence peut être frappé de nullité.

Ce métier offre une rémunération évolutive ainsi qu’une grande diversité de missions, en collaboration avec l’ensemble des services de la Justice, une formation tout au long de la carrière et d’importantes perspectives d’évolution (chef de service, greffier principal, directeur des services de greffe, magistrat).

Les inscriptions aux concours externe et interne sont ouvertes depuis le 12 novembre jusqu’au 10 janvier. Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront les mardi 15 et mercredi 16 mars et seront suivies, pour les candidats déclarés admissibles, d’une épreuve orale d’admission qui se tiendra à partir du 30 mai prochain. Les résultats d’admission seront connus à compterdu 4 juillet.

Le concours externe s’adresse aux titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau III (Bac +2 minimum) ou d’une qualification reconnue équivalente à l’un de ces titres ou diplômes. Les agents déjà en poste dans une administration et justifiant de 4 années au moins de services publics pourront quant à eux concourir en interne.