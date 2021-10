Dernière ligne droite pour le Grand Prix des Jeunes Créateurs

Même si de nombreux candidats sont déjà en lice, vous avez encore la possibilité de participer à ce prix dédié aux jeunes créateurs du Commerce.

Cette année, les 3 lauréats du Grand Prix vont se partager plus de 1 000 000 euros de dotations.

Deux magasins seront mis à la disposition des lauréats dans un centre commercial majeur appartenant au groupe Unibail-Rodamco, à Paris ou en région, avec une prise en charge du droit d'entrée et sans facturation de loyer les six premiers mois d'exploitation, d'une contre-valeur de 750 000 euros pour l’un, et 400 000 euros pour l’autre.

Les dates clés de l'édition 2013

- 30 avril 2013 : Clôture des candidatures

- Mai 2013 : Présélection des dossiers par la commission interne

- Juin 2013 : Sélection des finalistes par la commission technique

- Juin à Août 2013 : Accompagnement des finalistes

- Septembre 2013 : Sélection des gagnants par le jury final

- Septembre/Octobre 2013 : Cérémonie de remise des prix