Dernier week-end pour l’été du Canal

Créé et organisé par Seine-Saint-Denis Tourisme, le festival de loisirs en plein air s’est imposé au fil du temps comme le rendez-vous incontournable des Franciliens et des touristes à la recherche d’une autre façon de profiter de l’été à Paris.

Pour cette 15ème édition, le festival a pris ses quartiers d’été au bassin de La Villette, le long et sur le canal de l’Ourcq, qui célèbre son bicentenaire, et du canal Saint-Denis jusqu’à la boucle Nord de la Seine. Ce territoire en constante mutation se caractérise par son ébullition créative et son patrimoine sportif qui sera mis à l’honneur dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Animations fluviales ou sur berge

De nombreuses activités se font à même le canal depuis le début de l’été avec des navettes fluviales, des concerts flottants de jazz, de rap, d’électro, ou encore de musique classique. Et surtout, le grand retour des croisières comme : ‘’histoire et patrimoine’’ à l’occasion des 200 ans du canal de l’Ourcq, “sport et cultures urbaines”, “musique et spectacle’’, ou encore des projections de cinéma à quai, des ateliers ludiques et expositions artistiques.

Les bases nautiques et les animations sportives à Bobigny, Noisy, Bondy, Pantin, Aulnay-sous-Bois sont également équipées de pédalos, kayaks, zodiacs, structures gonflables, paddle pour une pratique du sport aux couleurs olympiques. Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Pantin et Aubervilliers proposent des programmations culturelles, des concerts ou encore du cinéma en plein air.

Pour ce dernier week-end d’animations, les activités sont nombreuses et l’agenda est plein. Heure par heure, le détail de la programmation est à retrouver sur le site du tourisme. (www.tourisme93.com/ete-du-canal/)