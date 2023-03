Dépôts de brevets 2022 : Safran et Stellantis en tête

Le palmarès 2022 des déposants de brevets à l’Institut national de la propriété industrielle a dernièrement été publié par l’Inpi. Ce classement, qui met en lumière les organisations investissant dans l’innovation, a placé en tête Safran, devant Stellantis et CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives). Parmi les cinquante premiers déposants de brevets figurent douze organismes de recherche publique. Une progression soulignée par Pascal Faure, directeur général de l’Inpi : « Nous ne pouvons que les encourager à poursuivre cette dynamique et à protéger et valoriser leurs travaux de recherche ».

« La propriété industrielle reste un outil stratégique »

Ce palmarès 2022 correspond aux publications de demandes de brevets déposées entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, soit au plein cœur de la crise Covid. « Malgré ce contexte, le palmarès démontre que les grands acteurs de l’économie continuent d’investir dans l’innovation. Le classement est relativement stable, à l’image des tendances observées par les autres offices de propriété industrielle dans le monde. C’est un signal encourageant qui montre que la propriété industrielle reste un outil stratégique au service de la compétitivité des entreprises », a indiqué Pascal Faure.

Avec 931 demandes de brevets publiées en 2022, Safran a ainsi conservé pour la deuxième année consécutive la tête du classement, toujours suivi de près par Stellantis, avec 924 demandes. Le CEA devance pour sa part Valeo, avec 672 demandes, contre 543. Dans le Top 10, à noter également la présence de L’Oréal, du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), d’Airbus et de Renault Groupe.