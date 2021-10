Déploiement du Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique

Le financement sera réalisé à parité entre les collectivités de ces trois territoires et les entreprises fournisseurs d'énergies, redevables des Certificats d'économie d'énergie (CEE). Près de 4 millions d'euros devraient s'y ajouter début 2021 avec le déploiement du Sare dans le département du Val-d'Oise. Mis en place en 2019, ce programme vise à accompagner et à conseiller les ménages et les entreprises tertiaires dans leurs projets de rénovation énergétique. Il contribue à la réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre, qui s'élèvent respectivement à 40 % et 25 % pour les logements et les bâtiments publics.

Le Sare se concrétise par le développement d'un service de conseil et d'accompagnement, impartial et gratuit, aux ménages et aux petites entreprises tertiaires dans la rénovation de leurs logements ou de leurs locaux. Il finance à cet égard le réseau “Faire” (Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique). L'activité de conseil et de soutien technique et financier est essentielle pour atteindre l'objectif de rénovation de 180 000 logements par an fixée dans le Schéma régional climat-air-énergie. Elle est complémentaire des aides locales et nationales comme MaPrimeRénov'.

Ce programme est abondé par les collectivités territoriales engagées et par les Certificats d'économie d'énergie (CEE) apportés par les entreprises (dans la limite de 50 % de la somme totale). 38 millions d'euros ont déjà été mobilisés sur trois ans grâce aux engagements de la Métropole du Grand Paris (26,6 millions d'euros), en décembre 2019, puis des départements de Seine-et-Marne (5,5 millions d'euros) et de l'Essonne (5,8 millions d'euros), en novembre 2020. Le conseil départemental du Val-d'Oise devrait signer début 2021 lui aussi une convention de déploiement du programme sur son territoire.

Le comité de pilotage régional, sous la présidence du préfet de la région d'Île-de-France, a été l'occasion d'acter l'engagement commun des signataires de ce programme de Certificats d'économie d'énergie et de valider les premiers appels de fonds auprès des fournisseurs d'énergie, à hauteur de 6 millions d'euros pour l'année 2021.