Dépistage du cancer du sein à Nanterre

Cette action de Human Art réalisée dans le cadre des animations d’Octobre Rose a pour objectif d’inciter les femmes du département à participer au dépistage organisé du cancer du sein. Se faire dépister le plus tôt possible, c’est mettre toutes les chances de son côté pour rester en bonne santé.



Des résultats encore insuffisants dans le 92



32 018 dépistages organisés ont été réalisés en 2012, et 207 cancers ont été détectés. Toutefois la participation au dépistage (28 %) reste très insuffisante dans le département au regard de la moyenne nationale (qui avoisine les 46 %) et des objectifs européens qui visent un taux de couverture de 65 %. De plus, on observe une grande disparité selon les communes avec un taux de dépistage qui n’est que de 53 % à Nanterre alors qu’il dépasse 67 % à Bourg-la-Reine. En France, environ 50 000 nouveaux cas apparaissent chaque année. Première cause de mortalité par cancer chez la femme, on dénombre encore chaque année plus de 11 000 décès.