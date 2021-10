Dépendance : Delaunay veut encadrer les loyers des maisons de retraite

"Il y a une telle différence entre la pension moyenne des Français et le coût d'un établissement... Pour les classes moyennes, c'est inaccessible", déplore la ministre. "On va réfléchir à la façon d'encadrer les loyers dans les maisons de retraite comme l'a fait Cécile Duflot pour les logements", détaille-t-elle en précisant que "les établissements ne pourraient plus augmenter à l'envi le coût d'une chambre à la relocation".

Mme Delaunay annonce en outre la mise en place d'un "site qui détaillera tous les prix pratiqués partout, y compris ce qu'on paye +en plus+ : coiffeur, eau minérale, protections..." Le président François Hollande a assuré vendredi à Lille que la réforme de la dépendance des personnes âgées "sera prête d'ici à la fin de l'année", les conditions de son financement étant déterminées "à ce moment-là".